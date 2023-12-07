Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin'de yalanan dramı ele aldık. Türkiye olarak en başından beri sivillerin hedef alınmasını tasvip etmediğimizi dile getirdik. İnsanlık ve savaş suçları karşısında uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Ateşkes ve insani yardım sağlanması önceliğimiz olmalıdır" dedi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika