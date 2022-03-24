Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferi oluşturmak" dedi. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferi oluşturmak" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferi oluşturmak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferi oluşturmak" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Politika, Haberler

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