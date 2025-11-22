Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde, "Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı sadece Filistin halkı için değil, tüm dünyanın huzuru için azami önemdedir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde, " Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı sadece Filistin halkı için değil, tüm dünyanın huzuru için azami önemdedir" dedi. - JOHANNESBURG
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika