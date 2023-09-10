Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, "Mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin kendi...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, "Mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin kendi ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için yapılması gerekenleri ifade ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, "Mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin kendi ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için yapılması gerekenleri ifade ettik" dedi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

G20 Liderler Zirvesi Recep Tayyip Erdoğan Göçmenler Politika Haberler

title