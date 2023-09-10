Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, "Mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin kendi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, "Mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin kendi ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için yapılması gerekenleri ifade ettik" dedi.