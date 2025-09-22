Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda, "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adımın ve izleyen dönemde girişimlerin ikili devletli çözümü hızlandırmasını diliyorum" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika