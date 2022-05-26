Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

AA - Zafer Fatih Beyaz - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu dahil bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının, NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da ifade etti.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

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