Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Filistin'in tanınması işgal, abluka ve baskıya karşı en güçlü yanıttır. Bu çabayı destekleyen kararlarını yakın zamanda açıklayan ülkeleri tebrik ediyor ve onların tutumlarında kararlı kalmalarını, taahhütlerini somut adımlara dönüştürmelerini bekliyoruz" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
