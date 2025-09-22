Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Filistin'in tanınması işgal, abluka ve baskıya karşı en güçlü yanıttır. Bu çabayı destekleyen kararlarını yakın zamanda açıklayan ülkeleri tebrik ediyor ve onların tutumlarında kararlı kalmalarını, taahhütlerini somut adımlara dönüştürmelerini bekliyoruz" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika