Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA / Politika