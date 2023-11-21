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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin meselesinin çözüme kavuşması gerektiğini belirterek, "Garantör olarak elimizi taşın altına koymaya...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin meselesinin çözüme kavuşması gerektiğini belirterek, "Garantör olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin meselesinin çözüme kavuşması gerektiğini belirterek, "Garantör olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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