Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıkların ortaya dökülmesi bile nelere rağmen buralara geldiğimizin kanıtıdır". Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıkların ortaya dökülmesi bile nelere rağmen buralara geldiğimizin kanıtıdır". Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıkların ortaya dökülmesi bile nelere rağmen buralara geldiğimizin kanıtıdır". - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıkların ortaya dökülmesi bile nelere rağmen buralara geldiğimizin kanıtıdır'. - Haberler

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