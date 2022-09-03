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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıkların ortaya dökülmesi bile nelere rağmen buralara geldiğimizin kanıtıdır".

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıkların ortaya dökülmesi bile nelere rağmen buralara geldiğimizin kanıtıdır'.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıkların ortaya dökülmesi bile nelere rağmen buralara geldiğimizin kanıtıdır".

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıkların ortaya dökülmesi bile nelere rağmen buralara geldiğimizin kanıtıdır". - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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