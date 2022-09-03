Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıkların ortaya dökülmesi bile nelere rağmen buralara geldiğimizin kanıtıdır".
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıkların ortaya dökülmesi bile nelere rağmen buralara geldiğimizin kanıtıdır".
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıkların ortaya dökülmesi bile nelere rağmen buralara geldiğimizin kanıtıdır". - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika