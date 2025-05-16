Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evladı olduğunuz bu aziz millet, başka milletlere benzemez. Bizim millet olarak hafızamızda, ruhumuzda,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evladı olduğunuz bu aziz millet, başka milletlere benzemez. Bizim millet olarak hafızamızda, ruhumuzda, damarlarımızda akan kanımızda, tarihin birikimi ve tecrübesi vardır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evladı olduğunuz bu aziz millet, başka milletlere benzemez. Bizim millet olarak hafızamızda, ruhumuzda, damarlarımızda akan kanımızda, tarihin birikimi ve tecrübesi vardır" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika