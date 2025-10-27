Erdoğan: Eurofighter Typhoon Savaş Uçakları İçin Mutabakat İmzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Birleşik Krallık ile bu iş birliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika