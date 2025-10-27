Erdoğan: Eurofighter Typhoon Savaş Uçakları İçin Mutabakat İmzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine yönelik uygulama düzenlemelerinin imzalandığını duyurdu. Bu anlaşmayı, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ilişkilerin bir gelişimi olarak değerlendirdi ve iş birliğinin savunma sanayiinde ortak projelerin önünü açacağına inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Birleşik Krallık ile bu iş birliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika