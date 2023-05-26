Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere ülkemizin beşeri sermayesinin önündeki engelleri biz kaldırdık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere ülkemizin beşeri sermayesinin önündeki engelleri biz kaldırdık. Kadınların lehine, pozitif ayrımcılığı Anayasa'ya biz getirdik" - İSTANBUL

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023