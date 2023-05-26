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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Eğer Selo'nun dışarı çıkmasını istiyorsanız oyları Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz diyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer Selo'nun dışarı çıkmasını istiyorsanız oyları Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz diyor.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer Selo'nun dışarı çıkmasını istiyorsanız oyları Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz diyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer Selo'nun dışarı çıkmasını istiyorsanız oyları Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz diyor. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan teröristtir" - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır Politika Haberler

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