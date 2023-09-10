Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Bankası 17 milyar dolarlık yatırım paketinin üzerine, 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketi daha ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Bankası 17 milyar dolarlık yatırım paketinin üzerine, 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketi daha ekledi. Böylece bankanın Türkiye'de önümüzdeki 3 yıl içinde planladığı yatırımların büyüklüğü 35 milyar dolara ulaşacak" dedi. - YENİ DELHİ