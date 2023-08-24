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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Devletin en kritik birimlerini altın tepside sunan, toplam oyu yüzde 1 bile olmayanlara 38 vekil kaptıran CHP...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Devletin en kritik birimlerini altın tepside sunan, toplam oyu yüzde 1 bile olmayanlara 38 vekil kaptıran CHP Genel Başkanı'nın bölücü örgütün siyasi uzantılarına neler vadettiğini bilmiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Devletin en kritik birimlerini altın tepside sunan, toplam oyu yüzde 1 bile olmayanlara 38 vekil kaptıran CHP Genel Başkanı'nın bölücü örgütün siyasi uzantılarına neler vadettiğini bilmiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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