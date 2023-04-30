Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedelere seslenerek, "Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedelere seslenerek, "Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedelere seslenerek, "Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın. Bize güvenin, inanın, dualarınızda yer ayırın" dedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika