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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedelere seslenerek, 'Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedelere seslenerek, "Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedelere seslenerek, "Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedelere seslenerek, "Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın. Bize güvenin, inanın, dualarınızda yer ayırın" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Deprem Politika Haberler

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