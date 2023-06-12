Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Barışı engellemek isteyenler olursa o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız. Biz karşımıza bu tür engeller çıkarılmasını istemiyoruz. Ege denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin istiyoruz" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika