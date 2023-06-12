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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Barışı engellemek isteyenler olursa o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız. Biz karşımıza bu tür engeller çıkarılmasını istemiyoruz. Ege denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin istiyoruz" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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