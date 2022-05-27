Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden marjinal sol örgütlere ellerinin altında ne kadar hain varsa hepsini üstümüze... - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Deaş'ından PKK'sına, FETÖ'sünden marjinal sol örgütlere ellerinin altında ne kadar hain varsa hepsini üstümüze saldırttılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik." - İSTANBUL

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