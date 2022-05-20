Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'nde konuştu: (1) - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin yatay mimari anlayışıyla inşa edileceğini, projenin 1000'e yakın sakine hizmet vereceğini belirterek, "Rehabilitasyon ünitesinden cami, kilise ve havranın da yer aldığı ibadethanelerine kadar tüm birimleriyle bu proje, Darülaceze'nin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "kimsesizlerin kimsesi" olması için bu güzide kurumu millete armağan eden Sultan Abdülhamid-i saniden bugüne Darülaceze'ye emeği geçen herkesi rahmet ve şükranla yad etti.

İnanç, köken, ırk, cinsiyet, yaş dahil hiçbir ayrım gözetmeden tüm düşkünleri kucaklayan bu müessesenin, medeniyetlerinin ve milletlerinin insana bakışının en güzel örneklerinden olduğunu belirten Erdoğan, kendilerinin de ecdattan aldıkları ilhamla üstlendikleri her görevde çalışmalarını "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla ve "Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü" ilkesiyle yürüttüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'nin 127 yılı bulan geçmişinde, 30 bini çocuk 100 bin insana şefkat yuvası olmasının benzer çalışmalarda kendilerine ilham verdiğini aktararak, gönüllüleri, çalışanları ve acezeleriyle büyük bir aile olan bu müessesenin yaşatılması ve geliştirilmesi için katkıda bulunan bakanlardan yanlarındaki elemanlara kadar herkese teşekkür etti.

Bugün Darülaceze'nin hizmetlerini yeni bir boyuta taşıyacağına inandığı Sosyal Hizmet Şehri Projesi'nin temelini atmak üzere bir arada olduklarını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada bir duruma dokunmadan geçmeyeceğim. Bu işler bizim işimiz. Belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir Darülacezenin temelini atmış, açılışını yapmıştık. Şu andaki malum iktidar, aynı şekilde bugün temelini atacağımız adımlarla süreci devam ettiriyor. Tabii bir şeyi sormam lazım. İstanbul'un şu anda Büyükşehir Belediye Başkanlığını üstlenmiş olan kişi veya kişilerin acaba bu alanlarda attıkları bir adım var mı? ya bir şey yapın. Yani bir suyu akmayan musluğu açmakla 'Biz hizmet ettik.' diyemezsiniz. Milleti aldatmayın. Gelin bu tür eserleri yapın. Bu ülkenin darda kalmışına elinizi uzatın. Bu tür şeyleri yapın, biz de sizleri alkışlayalım. Ama yok."

"Darülaceze'nin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatay mimariyle inşa edilecek projenin, yatağa bağlı sakinler ve koruma altındaki çocuklardan oluşan 1000'e yakın insana hizmet vereceğini belirterek, "Rehabilitasyon ünitesinden cami, kilise ve havranın da yer aldığı ibadethanelerine kadar tüm birimleriyle bu proje Darülaceze'nin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır." dedi.

Darülaceze'nin gayrimenkul gelirleri ve eğlence vergisi payı yanında asıl, hayırseverlerin bağışlarıyla faaliyetlerini yürüten bir yer olduğuna işaret eden Erdoğan, "Biz bu dönemde milli bütçeden de katkı vermek suretiyle Darülaceze'nin çok daha güçlü bir karaktere ve yere kavuşması noktasında adımımızı attık. Sosyal Hizmet Şehrimizin inşasında da en büyük desteği devletin yanında bağışçılardan bekliyoruz. İnşallah el birliğiyle bu güzel projeyi kısa sürede tamamlayarak, milletimizin hizmetine sunacağız. Rabb'imden Darülaceze'mize yapılan tüm bağışların huzurunda kabulünü hayra, sevaba ve mağfirete tebdilini niyaz ediyorum."

(Sürecek)