Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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