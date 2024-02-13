Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki katliamın durdurulması çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de yaptığı konuşmada, daha fazla kan dökülmeden ve göz yaşı akmadan Gazze'deki katliamın durdurulması gerektiğini vurguladı. Bölgenin daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalmaması için acil bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha fazla kan dökülmeden, göz yaşı akamdan bölgemiz çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalmadan bir an önce Gazze'deki katliamın durdurmamızın altını bir kez daha çiziyorum" dedi. - DUBAİ