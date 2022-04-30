Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'de...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'de görev üstlenmek her türlü mağdurların yanında olmak demektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. Ak Parti'de görev üstlenmek her türlü mağdurların yanında olmak demektir. AK Parti 20 yıllık iktidarında kalkınma reformlarıyla gönüllerde yer etmiştir. Seçimlerdeki başarımızı geceli gündüzlü çalışarak ülkemize kazandırdığımız eserlere borçluyuz." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Politika