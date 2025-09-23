Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çocukların açlıktan öldüğü dünyada huzur olur mu? Hepimiz anne-babayız. Üzerine titrediğimiz evlatlarımız, torunlarımız var. Burada Amerika'da, Avrupa'da dünyanın her yerinde küçük bir çocuğun eline diken batsa anne-babaların ciğeri yanıyor. Ama Gazze'de çocukların elleri, bacakları ampute yapılıyor. Bu insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi son bir asırda böyle bir vahşet görmemiştir. Her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika