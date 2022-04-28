Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) "Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) "Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) "Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) "Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar. Sadece bu değil bunun gibilerinin hepsine gerekli davalar açılıyor. Bunların içinde dokunulmazlığı olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Adı Özgür soyadı çok garip olan bu zat ile ilgili arkadaşlarımız davaları açıyorlar"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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