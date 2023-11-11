Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Charlie Hebdo olayında devlerin hükümet ve devlet başkanları 12 bini aşkın Gazze'de insanlar ölüyor ama onların...

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Charlie Hebdo olayında devlerin hükümet ve devlet başkanları 12 bini aşkın Gazze'de insanlar ölüyor ama onların hiçbirinin kılı kıpırdamıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Charlie Hebdo olayında devlerin hükümet ve devlet başkanları 12 bini aşkın Gazze'de insanlar ölüyor ama onların hiçbirinin kılı kıpırdamıyor. Bu sadece acizlik değil, korkaklıktır" dedi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Charlie Hebdo Hükümet Gazze Politika Haberler

title