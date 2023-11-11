Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Charlie Hebdo olayında devlerin hükümet ve devlet başkanları 12 bini aşkın Gazze'de insanlar ölüyor ama onların hiçbirinin kılı kıpırdamıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Charlie Hebdo olayında devlerin hükümet ve devlet başkanları 12 bini aşkın Gazze'de insanlar ölüyor ama onların...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Charlie Hebdo olayında devlerin hükümet ve devlet başkanları 12 bini aşkın Gazze'de insanlar ölüyor ama onların hiçbirinin kılı kıpırdamıyor. Bu sadece acizlik değil, korkaklıktır" dedi. - RİYAD