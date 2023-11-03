Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Türk ailesinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleriyle hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür" dedi.
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Türk ailesinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleriyle hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Türk ailesinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleriyle hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür" dedi. - ASTANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika