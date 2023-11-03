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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Türk ailesinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleriyle hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür" dedi.

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Türk ailesinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleriyle hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Türk ailesinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleriyle hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür" dedi. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Politika Haberler

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