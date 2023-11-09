Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan özellikle hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak ne zaman sesimizi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan özellikle hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak ne zaman sesimizi yükselteceğiz?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan özellikle hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak ne zaman sesimizi yükselteceğiz?" dedi. - TAŞKENT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika