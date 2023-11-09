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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan özellikle hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak ne zaman sesimizi...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan özellikle hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak ne zaman sesimizi yükselteceğiz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan özellikle hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak ne zaman sesimizi yükselteceğiz?" dedi. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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