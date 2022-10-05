Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenleme sayesinde... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenleme sayesinde hamdolsun kalmamıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenleme sayesinde hamdolsun kalmamıştır. Geçmişte bununla ilgili utanç verici bir mesele yaşandıysa bunun sebebi CHP zihniyeti, CHP faşizmidir." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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