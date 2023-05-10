Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu kadim topraklar üzerinde hesabı olanlar sinsi niyetlerinden hiç vazgeçmedi. Biz sizden aldığımız güçle gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak ülkemizi büyüttük. Bunun için her türlü riski aldık. Birileri Mardin'in ilçelerinin sokaklarını çukurlarla bölmeye çalışırken biz Kürt kardeşlerimizin canını ve namusunu korumak için kendimizi siper ettik." - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika