Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde yeni oyunlar oynanırken Türkiye'nin oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması devlet aklının bir...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde yeni oyunlar oynanırken Türkiye'nin oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması devlet aklının bir gereğidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde yeni oyunlar oynanırken Türkiye'nin oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması devlet aklının bir gereğidir. Devletimizin tüm kurumları tam bir uyum içinde çalışıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Çanakkale'deki orman yangını devlet hastanesine ulaştı! Hastalar tahliye ediliyor

Çanakkale'de korkulan oldu! Hastalar tahliye ediliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.