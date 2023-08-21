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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (BM'nin Pile yol inşasına müdahalesi) KKTC'deki müdahale kabul edilemez. Barış Gücü'nün müdahalesi ne hukuki ne...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (BM'nin Pile yol inşasına müdahalesi) KKTC'deki müdahale kabul edilemez. Barış Gücü'nün müdahalesi ne hukuki ne insanidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (BM'nin Pile yol inşasına müdahalesi) KKTC'deki müdahale kabul edilemez. Barış Gücü'nün müdahalesi ne hukuki ne insanidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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