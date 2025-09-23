Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'da olmaması...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'da olmaması nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Filistin halkının tercümanı olacağız" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
