Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM Genel Kurulu'nda 121 evet oyuyla kabul edilen karar, İsrail ve destekçilerinin ne kadar yalnız olduğunu...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM Genel Kurulu'nda 121 evet oyuyla kabul edilen karar, İsrail ve destekçilerinin ne kadar yalnız olduğunu göstermiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM Genel Kurulu'nda 121 evet oyuyla kabul edilen karar, İsrail ve destekçilerinin ne kadar yalnız olduğunu göstermiştir" dedi. - RİYAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika