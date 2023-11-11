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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM Genel Kurulu'nda 121 evet oyuyla kabul edilen karar, İsrail ve destekçilerinin ne kadar yalnız olduğunu...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM Genel Kurulu'nda 121 evet oyuyla kabul edilen karar, İsrail ve destekçilerinin ne kadar yalnız olduğunu göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM Genel Kurulu'nda 121 evet oyuyla kabul edilen karar, İsrail ve destekçilerinin ne kadar yalnız olduğunu göstermiştir" dedi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İsrail Politika Haberler

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