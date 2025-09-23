Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM Gazze'de kendi çalışanlarını dahi koruyamamıştır. Gazze'de insanlara yardım için koşan 500 kişi öldürülmüş, bunların 326'sı BM çalışanlarıdır. Soykırım, tıpkı Holokost gibi insanların toplu halde imhası için kullanılan barbarca br kavramdır. Oysa bugün Gazze'de sadece insanlar öldürülmüyor, hayvanlar hedef alınarak öldürülüyor" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika