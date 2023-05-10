Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz bu kadim şehirde tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz bu kadim şehirde tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz."

"Terörü Cudi'de gömdük mü, Gabar'da gömdük mü, Tendürek'te gömdük mü, Bestler deresinde gömdük mü? Bu terör benim vatandaşlarımın huzurunu bozamaz."

"HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bir olacağız iri olacağız diri olacağız kardeş olacağız. PKK'dan DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar ülkemizin istikrarını bozman için üzerimize salınanlarla neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz."

"Terör örgütünden tefecisine hepsi ellerini ovuşturarak bekliyor. Sınırın hemen ötesinde azgınlaşanları görüyorsunuz değil mi, Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak isteyen emparyalleri görüyorsunuz değil mi? İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz."

"Biz hem ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağız hem de Türkiye yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceğiz. Bunu engellemek için karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi? Bay Bay kemalin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? İnanın önüne beş koyun katıp şu ovaya salsanız akşam hepsini kaybedip öyle döner."