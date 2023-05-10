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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Biz bu kadim şehirde tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz bu kadim şehirde tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz bu kadim şehirde tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz bu kadim şehirde tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Terörü Cudi'de gömdük mü, Gabar'da gömdük mü, Tendürek'te gömdük mü, Bestler deresinde gömdük mü? Bu terör benim vatandaşlarımın huzurunu bozamaz." - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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