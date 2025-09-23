Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Gazze'de gözlerimizin önünde 700 günü aşkın süredir...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, " Gazze'de gözlerimizin önünde 700 günü aşkın süredir soykırım devam ediyor. Biz toplantı halindeyken dahi siviller katlediliyor. Gazze'de ölen sivillerin sayısı 65 bini geçti, enkaz altında kaç cenazenin olunduğu bilinmiyor. İsrail tarafından Gazze'de son 23 aydır her saat bir çocuk acımasızca hayattan kopartılıyor" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika