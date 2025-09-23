Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, " Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklayan ülkelere teşekkür ediyorum. Bu kararı almayan ülkeleri ise harekete geçmeye çağırıyorum" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
