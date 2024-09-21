Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Katılmak İçin ABD'ye Gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareket etti. Bu önemli uluslararası toplantıda Türkiye'nin güncel politikalarını dile getirmesi ve küresel meseleler hakkında tartışmalara katılması bekleniyor. Erdoğan'ın Amerika ziyareti, diplomatik ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası platformda Türkiye'nin duruşunu sergilemek amacıyla gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidiyor
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika