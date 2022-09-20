Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile bir araya geldi Politika Haberleri - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için geldiği ABD'nin New York kentinde Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile bir araya geldi NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için geldiği ABD'nin New York kentinde Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya gelmesinin ardından Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüştü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan New York Japonya Politika Güncel Haberler

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