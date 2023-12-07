Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimize ve yılda en az 1 kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimize ve yılda en az 1 kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her iki ülke için de hayırlı olacağını düşünüyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimize ve yılda en az 1 kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her iki ülke için de hayırlı olacağını düşünüyorum" dedi. - ATİNA