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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimize ve yılda en az 1 kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her...

7 Aralık 2023 14:59 Son Güncelleme: 15:01 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimize ve yılda en az 1 kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her iki ülke için de hayırlı olacağını düşünüyorum" dedi.