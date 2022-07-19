Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir sonraki toplantıyı Rusya'da yapacağız. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir sonraki toplantıyı Rusya'da yapacağız. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir sonraki toplantıyı Rusya'da yapacağız. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - TAHRAN
İhlas Haber Ajansı / Politika