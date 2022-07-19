Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir sonraki toplantıyı Rusya'da yapacağız. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir sonraki toplantıyı Rusya'da yapacağız. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir sonraki toplantıyı Rusya'da yapacağız. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - TAHRAN İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Rusya Politika Haberler

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