Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir saldırı olmadığı takdirde Türkiye'nin bölgesinin barış ülkesi olduğunu belirterek, " İsrail'in çekilmez, dayanılmaz tavrına karşı da biz orada zulmün karşısında yer almaya devam edeceğiz. Zalimlerin karşısında yer aldık, zulmün karşısında yer aldık ve yer almaya devam ediyoruz" dedi. - LAHEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika