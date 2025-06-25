Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir saldırı olmadığı takdirde Türkiye'nin bölgesinin barış ülkesi olduğunu belirterek, "İsrail'in çekilmez,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir saldırı olmadığı takdirde Türkiye'nin bölgesinin barış ülkesi olduğunu belirterek, "İsrail'in çekilmez, dayanılmaz tavrına karşı da biz orada zulmün karşısında yer almaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir saldırı olmadığı takdirde Türkiye'nin bölgesinin barış ülkesi olduğunu belirterek, " İsrail'in çekilmez, dayanılmaz tavrına karşı da biz orada zulmün karşısında yer almaya devam edeceğiz. Zalimlerin karşısında yer aldık, zulmün karşısında yer aldık ve yer almaya devam ediyoruz" dedi. - LAHEY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika