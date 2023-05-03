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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Biliyorsunuz, geçtiğimiz destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biliyorsunuz, geçtiğimiz destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biliyorsunuz, geçtiğimiz destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biliyorsunuz, geçtiğimiz destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyoruz." - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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