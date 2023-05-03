Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biliyorsunuz, geçtiğimiz destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biliyorsunuz, geçtiğimiz destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz.