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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bay Bay Kemal getirse getirse Kandil'e ve Pensilvanya'ya bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak bebek katillerine,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bay Bay Kemal getirse getirse Kandil'e ve Pensilvanya'ya bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak bebek katillerine,...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bay Bay Kemal getirse getirse Kandil'e ve Pensilvanya'ya bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak bebek katillerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba atan FETÖ'cülere bahar getirir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bay Bay Kemal getirse getirse Kandil'e ve Pensilvanya'ya bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak bebek katillerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba atan FETÖ'cülere bahar getirir." - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Pennsylvania Politika Haberler

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