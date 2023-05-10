Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bay Bay Kemal getirse getirse Kandil'e ve Pensilvanya'ya bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak bebek katillerine,...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bay Bay Kemal getirse getirse Kandil'e ve Pensilvanya'ya bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak bebek katillerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba atan FETÖ'cülere bahar getirir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bay Bay Kemal getirse getirse Kandil'e ve Pensilvanya'ya bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak bebek katillerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba atan FETÖ'cülere bahar getirir." - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika