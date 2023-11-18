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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batılı ülkelerin yönetimleri İsrail'in esiri olmuş durumdayken aynı ülkelerin halklarındaki uyanış bize umut...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batılı ülkelerin yönetimleri İsrail'in esiri olmuş durumdayken aynı ülkelerin halklarındaki uyanış bize umut veriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batılı ülkelerin yönetimleri İsrail'in esiri olmuş durumdayken aynı ülkelerin halklarındaki uyanış bize umut veriyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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