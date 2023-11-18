Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batılı ülkelerin yönetimleri İsrail'in esiri olmuş durumdayken aynı ülkelerin halklarındaki uyanış bize umut...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batılı ülkelerin yönetimleri İsrail'in esiri olmuş durumdayken aynı ülkelerin halklarındaki uyanış bize umut veriyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batılı ülkelerin yönetimleri İsrail'in esiri olmuş durumdayken aynı ülkelerin halklarındaki uyanış bize umut veriyor" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika