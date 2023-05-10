Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başörtüsünden dolayı kız çocuklarının okuyamadığı, imam hatip liselerinin kapısına kilit vurulduğu yasakçı zihniyete biz son verdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başörtüsünden dolayı kız çocuklarının okuyamadığı, imam hatip liselerinin kapısına kilit vurulduğu yasakçı zihniyete biz son verdik. TRT Kürdi'den Kürtçe yayınların özgürce yapılabilmesine, seçmeli Kürtçe derslere, bizden önce konuşulmayan adımları cesaretle biz attık." - BATMAN