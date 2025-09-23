Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışın tesisi için tarafları en başından bu yana cesaretlendirdik. Kalıcı barışa giden adımların atılmasından memnuniyet duyuyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan başta olmak üzere sürece katkıda bulunan ABD Başkanı Trump'ı bir kez daha tebrik diyorum. Ülkemizin, Ermenistan ile barış sürecinin kendi rayında devam ettiğini ifade etmek isterim" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika