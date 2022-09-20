Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreçleri destekleyerek çözüm fırsatı için önemli adımlar attık" dedi. Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreçleri destekleyerek çözüm fırsatı için önemli adımlar attık" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreçleri destekleyerek çözüm fırsatı için önemli adımlar attık" dedi. - NEW YORK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan Azerbaycan Politika Haberler

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