Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreçleri destekleyerek çözüm fırsatı için önemli adımlar attık" dedi.
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreçleri destekleyerek çözüm fırsatı için önemli adımlar attık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreçleri destekleyerek çözüm fırsatı için önemli adımlar attık" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika